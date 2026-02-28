Нутрициолог рассказала, какие продукты помогают замедлить старение

Сбалансированный рацион с высоким содержанием овощей и жирной рыбы способен защитить клетки от преждевременного старения и снизить биологический возраст человека, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова. По ее словам, научные исследования подтверждают, что питание напрямую влияет на состояние организма.

Ученые доказали, что питание напрямую влияет на биологический возраст. У людей 21–25 лет, злоупотребляющих ультра-обработанными продуктами, сладкими напитками и рафинированными блюдами, процессы клеточного старения ускорялись. Хорошая новость в том, что мы можем «чинить» клетки с помощью еды. Аминокислоты из пищи — их главный строительный материал. Они помогают в усвоении клетками полезных веществ. Жиры — строительный материал для гормонов, без которых нет молодости. Жирная рыба дважды в неделю обеспечит вас омега-3. Быстрые углеводы, промышленные полуфабрикаты и провокаторы гликации должны быть в минимальных количествах. А свежие овощи и источники клетчатки — в каждом приеме пищи, — пояснила Попова.

Она добавила, что важно включать в свой рацион ягоды, которые являются источником антиоксидантов и такие напитки, как зеленый чай, богатый катехинами. По ее словам, куркума и пажитник влияют на экспрессию генов, связанных с долголетием, улучшают пищеварение и помогают поддерживать многие важные процессы ЖКТ.

Ранее нутрициолог Елена Желянина заявила, что овсяная крупа — это ценный источник витаминов. По ее словам, клетчатка в составе продукта улучшает работу кишечника и усиливает чувство насыщения.