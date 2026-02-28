Молодежь начала считать написание слова «вы» с большой буквы лизоблюдством Филолог Пахомов: молодежь считает обращение на «вы» с большой буквы неуместным

Молодежь считает обращение на «вы» с большой буквы неуместным и граничащим с лизоблюдством, сообщил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка Владимир Пахомов. Он отметил, что сегодня многие сознательно отказываются от заглавных букв в мессенджерах.

Такое ощущение, что эта норма, правда, начинает вызывать все больше и больше вопросов, особенно среди молодых носителей русского языка, потому что многим кажется, что «вы» с большой буквы — это что-то совершенно неуместное, это какая-то избыточная, чрезмерная вежливость, граничащая с лизоблюдством, и что обращение на «вы» само по себе является достаточно вежливым, — сказал Пахомов.

По словам филолога, многие молодые носители языка воспринимают прописное «Вы» как избыточную вежливость. При этом люди старшего возраста по-прежнему видят в этом признак воспитанности и уважения, добавил он.

