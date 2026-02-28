Доведут до инфаркта: мошенники повесили на москвичку кредит на маркетплейсе

В России появилась новая схема обмана людей через маркетплейсы, рассказал NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. Мошенники, выдающие себя за сотрудников интернет-магазина, оформляют на пользователей кредиты. Как защититься от аферистов — в материале NEWS.ru.

Какие схемы используют мошенники для обмана клиентов маркетплейсов

Социальные сети и интернет-ресурсы пестрят новостями о том, что мошенники, выдающие себя за сотрудников маркетплейсов, обманывают покупателей. Москвичка Татьяна рассказала NEWS.ru, что 30 ноября прошлого года она заказала в Wildberries несколько платьев, чтобы выбрать одно из них к юбилею и встрече Нового года. Общая стоимость заказа составила примерно 15 тысяч рублей.

По ее словам, одним из условий покупки была рассрочка платежа.

«Я согласилась, так как проценты по кредиту были совсем небольшие и штраф составлял тысячу рублей с небольшим в случае нарушения условий договора. 4 декабря в пункт выдачи привезли платья. Днем я их примерила — не подошло ни одно», — сказала она.

Вечером того же дня на электронную почту Татьяны пришло письмо о том, что на нее был оформлен кредит — свыше 16 тысяч рублей. Каждый месяц до мая 2026 года включительно ей нужно платить более трех тысяч. Из них свыше 360 рублей — комиссия за предоставление сервиса.

«В чате я сразу написала письмо, что не давала согласие на кредит», — сказала женщина.

На следующий день она попыталась выяснить у оператора, что произошло. Затем Татьяна нашла в интернете сайт магазина, где собиралась приобрести платья, и обратилась к администраторам. Четкого ответа ей не дали.

«Тогда я стала пробивать интернет-магазин. Выяснилось, что он имеет общий телефон, адрес и учредителя с одной микрофинансовой организацией. 31 декабря мне пришло СМС-сообщение, в котором говорилось о том, что они получили возврат средств. А я осталась без платья и с долгом», — возмутилась собеседница NEWS.ru.

Как покупательнице товаров на маркетплейсе начали звонить коллекторы

Татьяна отметила, что в середине января ей впервые позвонили из коллекторской компании, потребовав вернуть долг. «Теперь мне звонят с разных номеров, угрожают судом и не слушают возражений», — подчеркнула Татьяна.

По ее словам, до оператора поддержки Wildberries было очень сложно дозвониться. В онлайн-службе ей в основном отвечал робот, предлагавший решить все вопросы. Татьяна не получила ответа на заказные письма, отправленные в адрес организации.

«Я считаю все случившееся мошеннической схемой. Недавно мне начислили штраф за то, что я не плачу по кредиту. При этом даже не сказали, сколько я должна. Мне надоело общаться с коллекторами. От стресса и волнения у меня поднялись давление и температура. Какую-нибудь бабушку эта ситуация довела бы до инфаркта. Нужно бороться за свои права», — сказала женщина.

Как на клиентку маркетплейса оформили кредит

Помимо факта незаконного оформления кредита коллекторы пытаются взыскать с Татьяны высокие проценты, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов, к которому женщина обратилась за юридической помощью. По его словам, этот случай вскрыл системную ошибку.

«Скорее всего, все произошедшее — эксцесс исполнителя, когда сотрудник берет на себя преступную роль, не уведомляя руководство. Маркетплейсу подобная ситуация не нужна — он заботится о своей репутации. Полиция должна выяснить, кто, имея доступ к персональным данным и системе Wildberries, мог оформить кредит», — сказал адвокат.

Могут ли на маркетплейсе незаконно оформить кредит на покупателя

Карабанов напомнил, что кредиты имеют право выдавать специализированные организации по лицензии.

«Маркетплейс не имеет право оформлять кредиты — возможны лишь рассрочки платежей. Сейчас полиция проводит доследственную проверку по факту мошеннических действий группы лиц, в том числе сотрудников Wildberries», — сказал Карабанов.

Как в Wildberries отреагировали на инцидент с покупательницей

Клиент оформил товары, оплатив весь заказ с помощью BNPL-сервиса (позволяет приобрести продукцию, разделив оплату на несколько частей. — NEWS.ru) от партнера, сообщили в пресс-службе Wildberries.

«На пункте выдачи женщина отказалась от большей части выбранных товаров. Денежные средства за невыкупленные товары были автоматически возвращены сразу после отказа. В то же время у покупательницы осталась часть задолженности в размере 500 рублей за товар, который она решила приобрести», — заявили в компании.

В настоящее время задолженность полностью погашена, отметил представитель маркетплейса.

«Что касается самозапрета на кредиты, то, согласно действующим нормам законодательства, он не распространяется на BNPL-сервисы. Дополнительно соответствующее разъяснение дал Центробанк», — подчеркнули в компании.

Как правильно оформить покупку в кредит на маркетплейсе

При оформлении заказа пользователь всегда самостоятельно выбирает удобный для себя вариант оплаты. Это прописано в правилах торговой площадки, а также реализовано в техническом функционале сервиса, подчеркнули в Wildberries.

«На маркетплейсе доступны сервис оплаты частями, рассрочки, кредиты и займы от партнеров. Кредитора и продукт выбирает сам пользователь. Мы рекомендуем перед подписанием договора уточнить все детали: итоговую переплату, размер комиссии, график, способ внесения платежей и ответственность за неоплату», — подчеркнул сотрудник.

Он пояснил, что в случае возникновения вопросов, связанных с обслуживанием рассрочки, кредита или займа, необходимо связаться с выбранным кредитором.

