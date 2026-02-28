Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 04:55

Байден озвучил странный факт о своем общении с Путиным

Байден заявил, что чаще всех мировых лидеров встречался с Путиным

Джо Байден
Экс-президент США Джо Байден утверждает, что виделся с президентом России Владимиром Путиным чаще, чем любой другой мировой лидер. Также политик заверил, что часто бывал на Украине.

Я провел много времени на Украине, и я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер, — сказал бывший глава Белого дома.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп не отменил ограничения против России, принятые при его предшественнике, Байдене. Он напомнил, что нынешний глава Белого дома ввел санкции против российских компаний, в частности «Роснефти».

До этого Трамп назвал своего предшественника Байдена худшим главой государства в американской истории. На ежегодном молитвенном завтраке в Вашингтоне американский лидер заявил, что Байден даже не понимал, что занимал пост президента.

До этого глава МИД РФ отметил , что западные страны развязали глобальную войну против России. По его словам, они лихорадочно пытаются наказывать партнеров Москвы. Одной из ключевых задач внешнеполитического ведомства министр назвал обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития государства.

