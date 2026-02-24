Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 13:54

Зеленский проболтался, что предлагал ему Байден после начала СВО

Зеленский сообщил, что Байден предлагал ему эвакуацию в начале СВО

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, приуроченном к годовщине начала специальной военной операции, сообщил, что сразу после ее начала бывший лидер США Джо Байден настоятельно советовал ему покинуть страну, предлагая помощь в эвакуации. По словам украинского главы, именно в тот момент от Вашингтона поступил сигнал о срочной необходимости выехать с Украины.

Я здесь разговаривал с президентом Байденом, и именно здесь я услышал: «Владимир, есть угроза, тебе срочно нужно покинуть Украину», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины выступил с резкими обвинениями в адрес западных союзников. Он заявил, что они пытаются отстранить его от власти, используя для этого тему проведения президентских выборов.

Кроме того, Зеленский выразил недовольство действиями экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, занимающего пост посла в Великобритании, после его критических заявлений в адрес главы государства. Глава страны заявил, что бывший главнокомандующий поступил некрасиво, комментируя неудачное контрнаступление украинских войск.

Владимир Зеленский
Джо Байден
Украина
США
эвакуация
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили на планы Европы передать Киеву ядерное оружие
Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах
Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров
Россиянина задержали за жестокую расправу над сестрой
Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку
Додобоня оправилась в приюте после стресса
Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»
Вассерман предложил дополнить список одобренных игрушек копиями оружия
В женевском отделении ООН назвали истинную причину кризиса на Украине
В ГД раскрыли планы Европы по Украине и России
Погода в Москве в среду, 25 февраля: ждать ли сильных осадков и холода
В Москве прошла премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь»
Украинский FPV-дрон ударил по грузовику и убил мирного жителя
«35 лет мечтала»: мать Самойловой легла под нож
На суде произошло разоблачение дрейфовавшего два месяца в море человека
Медведев провел встречу с главой МИД Вьетнама
Десятки российских Су-57 могут отправиться в Индию
«Без тени сомнения»: Медведев предсказал ответ РФ на передачу ЯО Киеву
Зеленский проболтался, что предлагал ему Байден после начала СВО
Уныние охватило европолитиков из-за решения Венгрии по Украине
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.