Зеленский проболтался, что предлагал ему Байден после начала СВО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, приуроченном к годовщине начала специальной военной операции, сообщил, что сразу после ее начала бывший лидер США Джо Байден настоятельно советовал ему покинуть страну, предлагая помощь в эвакуации. По словам украинского главы, именно в тот момент от Вашингтона поступил сигнал о срочной необходимости выехать с Украины.

Я здесь разговаривал с президентом Байденом, и именно здесь я услышал: «Владимир, есть угроза, тебе срочно нужно покинуть Украину», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины выступил с резкими обвинениями в адрес западных союзников. Он заявил, что они пытаются отстранить его от власти, используя для этого тему проведения президентских выборов.

Кроме того, Зеленский выразил недовольство действиями экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, занимающего пост посла в Великобритании, после его критических заявлений в адрес главы государства. Глава страны заявил, что бывший главнокомандующий поступил некрасиво, комментируя неудачное контрнаступление украинских войск.