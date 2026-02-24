В Госдуме раскрыли судьбу пользователей с Telegram Premium Депутат Свинцов: пользователей с Telegram Premium не будут считать экстремистами

Пользователи с Telegram Premium не будут считаться экстремистами в случае запрета мессенджера, заявил «Звезде» депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, все платежи будут абсолютно законными до тех пор, пока платформу не признают экстремистской.

Если все-таки Telegram признают экстремистской компанией по аналогии с Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена — NEWS.ru), то до этого момента все платежи будут абсолютно законными. Поэтому волноваться нашим гражданам абсолютно не о чем, — сказал депутат.

Также депутат Александр Ющенко сообщил «Звезде», что Роскомнадзор продолжает взаимодействие с руководством Telegram. Он отметил, что переговоры проходят с переменным успехом.

Ранее сегодня, глава совета Фонда развития цифровой экономики и бывший советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко, заявил, что мессенджер Telegram в России может быть признан экстремистским. По его словам, в случае такого решения все виды финансовых операций внутри платформы также могут быть криминализированы.