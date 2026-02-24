«Такого не происходило»: военкор разоблачил ложь Сырского об успехах ВСУ

Заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о якобы возвращении под контроль Киева 400 квадратных километров территории не соответствует действительности, заявил военный корреспондент Алексей Гавриш в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия». По его словам, противник действительно предпринимал попытки контрнаступления на Запорожском направлении, но все они оказались провальными.

Действительно, следил за этим, когда Сырский сказал, все-таки 400 квадратных километров [взято под контроль], но при этом он так и не смог уточнить, где. Потому что на самом деле такого, конечно же, не происходило, — сказал он.

Ранее Гавриш заявил, что продолжение насильственного набора не принесет пользы Вооруженным силам Украины. По его словам, такое решение лишь подорвет боеспособность армии противника.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российская армия обладает преимуществом в воздухе. По его словам, ВСУ заметно отстают из-за отсутствия управляемых авиабомб, баллистических и гиперзвуковых ракет.