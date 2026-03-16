16 марта 2026 в 20:17

Обломки ракет упали у храма Гроба Господня в Иерусалиме

Обломки ракет упали близ храма Гроба Господня и Эспланады мечетей в Иерусалиме, следует из сообщения правительства Израиля в соцсети Х. Согласно информации, снаряды были сбиты системами противовоздушной обороны.

Обломки и фрагменты ракет, некоторые очень крупные, были обнаружены в нескольких местах Старого города, включая Эспланаду на Храмовой горе, комплекс храма Гроба Господня и район Еврейского квартала, — говорится в заявлении.

Ранее британский политик и аналитик Джордж Гэллоуэй заявил, что Тель-Авив после ответных атак Ирана стал похож на сектор Газа. По его словам, это крупнейшая военно-политическая катастрофа со времен нацистского вторжения в СССР. Эксперт также подчеркнул, что ведущие мировые СМИ осуществляют широкую цензуру событий и не демонстрируют реальную обстановку в зоне конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху между тем заявил, что у страны есть «сюрпризы», способные «пошатнуть режим» в Иране. Он подчеркнул, что Тель-Авив создает условия, в которых иранцы сами определят свое будущее. По словам главы правительства, руководство продолжает последовательную работу по изменению ситуации вокруг Исламской Республики.

