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07 июня 2026 в 08:24

Приставы пытаются взыскать с бизнес-коуча более полумиллиарда рублей

РИА Новости: приставы взыскивают с бизнес-коуча Тлиашиновой 575 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В отношении бизнес-коуча Инны Тлиашиновой ведется принудительное взыскание задолженности по налогам в размере, превышающем 575,4 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов. По данным агентства, ей также инкриминируют легализацию денежных средств. Исполнительное производство было инициировано 2 июня.

В апреле подмосковное управление СКР завело на Тлиашинову уголовное дело за уклонение от налогов. Сумма неуплаченных налогов вместе со штрафом за 2020–2022 годы оценивалась в 431 млн рублей. В июне столичный суд заочно санкционировал арест бизнес-коуча.

Ранее стало известно о задержании художницы Хатуны Аташян. Крупные блогеры обвинили ее в мошенничестве. Девушка якобы пыталась скрыться в Белоруссии. Пострадавшие написали на Аташян коллективное заявление в полицию.

До этого российские блогеры обвинили художницу в мошенничестве на 50 млн рублей. Девушка представлялась ВИП-игроком гостиничного бизнеса, обещала организацию поездок по бартеру в обмен на рекламу, но после оплаты клиенты не получали ни билетов, ни ваучеров.

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