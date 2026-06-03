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03 июня 2026 в 18:09

Замешанную в скандале с крупными блогерами художницу задержали

«112»: правоохранители задержали художницу Аташян после жалоб блогеров

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Telegram-канал «112» сообщил, что художницу Хатуну Аташян задержали правоохранители. По информации авторов, крупные блогеры обвиняют ее в мошенничестве.

Авторы сообщили, что художницу задержали в Белоруссии. По информации канала, девушка якобы пыталась скрыться, ее везут на допрос. Также авторы рассказали, что пострадавшие написали на Аташян коллективное заявление в полицию.

Ранее российские блогеры обвинили художницу Хатуну Аташян в мошенничестве на 50 млн рублей. По информации «112», девушка представлялась ВИП-игроком гостиничного бизнеса, обещала организацию поездок по бартеру в обмен на рекламу, но после оплаты клиенты не получали ни билетов, ни ваучеров.

До этого пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам более 9,4 млн рублей после того, как с ней связались якобы сотрудники Росфинмониторинга, Центробанка и правоохранительных органов. Аферисты убедили женщину в необходимости «декларирования и сохранения средств», а также перевода их на «безопасный счет».

Также московские правоохранительные органы задержали гражданина ФРГ, которого подозревают в крупном мошенничестве, связанном с приобретением и доставкой люксовых автомобилей из Европы в Россию. Интересы клиента, пострадавшего от действий предполагаемого злоумышленника, представлял адвокат Александр Добровинский.

Россия
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задержания
мошенничество
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