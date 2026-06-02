ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 11:04

В Москве иностранца поймали на обмане с роскошными авто

В Москве задержали гражданина Германии за мошенничество с люксовыми авто

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Московские правоохранительные органы задержали гражданина ФРГ, которого подозревают в крупном мошенничестве, связанном с приобретением и доставкой люксовых автомобилей из Европы в Россию, сообщил адвокат Александр Добровинский в беседе с ТАСС. Защитник представляет интересы клиента, пострадавшего от действий предполагаемого злоумышленника.

Задержан гражданин Германии Илан Медведев, который с группой лиц подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Как выяснилось, он брал деньги на покупку и доставку люксовых автомобилей из Европы в Россию, — сказал Добровинский.

Адвокат уточнил, что число обманутых покупателей велико. Среди пострадавших, по его информации, есть как его партнеры по гольф-клубу, так и официальные дилеры бренда Rolls-Royce и других производителей люксовых автомобилей.

Российские дилеры Rolls-Royce, которые также стали жертвами мошеннической схемы, уже готовят гражданские иски в рамках возбужденного уголовного дела. Эту информацию собеседник агентства подтвердил, но от более детальных комментариев отказался, объяснив это интересами следствия.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал главу компании «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Оба фигуранта проходили по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ.

Москва
мошенники
иностранцы
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.