В Москве иностранца поймали на обмане с роскошными авто

В Москве задержали гражданина Германии за мошенничество с люксовыми авто

Московские правоохранительные органы задержали гражданина ФРГ, которого подозревают в крупном мошенничестве, связанном с приобретением и доставкой люксовых автомобилей из Европы в Россию, сообщил адвокат Александр Добровинский в беседе с ТАСС. Защитник представляет интересы клиента, пострадавшего от действий предполагаемого злоумышленника.

Задержан гражданин Германии Илан Медведев, который с группой лиц подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Как выяснилось, он брал деньги на покупку и доставку люксовых автомобилей из Европы в Россию, — сказал Добровинский.

Адвокат уточнил, что число обманутых покупателей велико. Среди пострадавших, по его информации, есть как его партнеры по гольф-клубу, так и официальные дилеры бренда Rolls-Royce и других производителей люксовых автомобилей.

Российские дилеры Rolls-Royce, которые также стали жертвами мошеннической схемы, уже готовят гражданские иски в рамках возбужденного уголовного дела. Эту информацию собеседник агентства подтвердил, но от более детальных комментариев отказался, объяснив это интересами следствия.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал главу компании «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Оба фигуранта проходили по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ.