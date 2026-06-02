ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 12:03

Юрист объяснила, в каких случаях можно продлить отпуск свыше 28 дней

Юрист Александрова: при ненормированном рабочем дне можно продлить отпуск

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

При ненормированном рабочем дне сотрудник может продлить отпуск, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, дополнительный оплачиваемый отдых в этом случае составляет не менее трех дней, однако точная продолжительность должна быть закреплена во внутренних документах компании.

Обычно работникам предоставляется отпуск продолжительностью 28 календарных дней, но в некоторых случаях он может быть длиннее. Если у сотрудника ненормированный рабочий день, то дополнительно работодателем предоставляется не менее трех дней оплачиваемого отпуска. Больше можно, но это должно быть закреплено правилами внутреннего трудового распорядка или коллективным договором, — пояснила Александрова.

Она отметила, что закон защищает и тех, кто трудится во вредных или опасных условиях, а также людей с особым характером работы. По ее словам, продолжительность отпуска для них варьируется от семи до 14 дней в зависимости от класса условий труда. Юрист добавила, что для жителей Крайнего Севера действуют особые правила: им дают дополнительные 24 календарных дня.

Право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска имеют также сотрудники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда, имеющими особый характер работы, а также трудящиеся на Крайнем Севере. Продолжительность дополнительного отдыха зависит от класса условий труда и составляет от семи до 14 дней. Но по соглашению с работодателем он может быть заменен денежной компенсацией. Кроме установленных законодательством 28 дней, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня, — заключила Александрова.

Ранее эксперт по трудовому праву, член Палаты налоговых консультантов России Валентина Яковлева рассказала, что летом 2026 года выгоднее всего брать отпуск в июле. Она отметила, что в этом месяце наибольшее количество рабочих дней.

Общество
россияне
работа
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.