Юрист объяснила, в каких случаях можно продлить отпуск свыше 28 дней

При ненормированном рабочем дне сотрудник может продлить отпуск, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, дополнительный оплачиваемый отдых в этом случае составляет не менее трех дней, однако точная продолжительность должна быть закреплена во внутренних документах компании.

Обычно работникам предоставляется отпуск продолжительностью 28 календарных дней, но в некоторых случаях он может быть длиннее. Если у сотрудника ненормированный рабочий день, то дополнительно работодателем предоставляется не менее трех дней оплачиваемого отпуска. Больше можно, но это должно быть закреплено правилами внутреннего трудового распорядка или коллективным договором, — пояснила Александрова.

Право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска имеют также сотрудники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда, имеющими особый характер работы, а также трудящиеся на Крайнем Севере. Продолжительность дополнительного отдыха зависит от класса условий труда и составляет от семи до 14 дней. Но по соглашению с работодателем он может быть заменен денежной компенсацией. Кроме установленных законодательством 28 дней, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня, — заключила Александрова.

Ранее эксперт по трудовому праву, член Палаты налоговых консультантов России Валентина Яковлева рассказала, что летом 2026 года выгоднее всего брать отпуск в июле. Она отметила, что в этом месяце наибольшее количество рабочих дней.