На Бали двое россиян застряли на скале

На Бали двое российских туристов застряли на скале из-за прилива

Пляж Паданг-Паданг Фото: Otto Stadler/imageBROKER/Global Look Press
Два туриста из России оказались заблокированы приливом на скале у побережья пляжа Паданг-Паданг на острове Бали, сообщили РИА Новости местные спасательные службы. Их эвакуировали с помощью альпинистского оборудования.

После нескольких часов поисков безопасного маршрута спасатели эвакуировали россиян около двух часов ночи, используя альпинистское оборудование, — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое туристов гуляли по побережью и хотели встретить закат. Внезапно уровень воды стал подниматься, из-за чего путь обратно оказался уже недоступен.

Ранее тело пропавшего российского криптоинвестора Максима Гарбузова нашли в братской могиле в Бангкоке. Мужчину сначала не могли опознать из-за ошибки в фамилии.

До этого на пляже Най-Янг на острове Пхукет погибла гражданка России. Женщину без сознания вытащили из воды. По данным правоохранителей, 43-летнюю россиянку заметил в море местный житель.

В конце марта российская модель впала в кому после тяжелого дорожно-транспортного происшествия на мотобайке на Пхукете. Девушка получила черепно-мозговую травму с кровоизлиянием, а также перелом ноги.

