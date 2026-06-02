На Бали двое россиян застряли на скале

Два туриста из России оказались заблокированы приливом на скале у побережья пляжа Паданг-Паданг на острове Бали, сообщили РИА Новости местные спасательные службы. Их эвакуировали с помощью альпинистского оборудования.

После нескольких часов поисков безопасного маршрута спасатели эвакуировали россиян около двух часов ночи, используя альпинистское оборудование, — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое туристов гуляли по побережью и хотели встретить закат. Внезапно уровень воды стал подниматься, из-за чего путь обратно оказался уже недоступен.

