Раскрыто, чем грозит чиновникам их прослушка западными спецслужбами ФСБ РФ: чиновники после прослушки западными спецслужбами подпадают под санкции

Высокопоставленные чиновники, которых прослушивали иностранные спецслужбы, затем попадают в санкционные списки США и Евросоюза, заявил оперативный сотрудник ФСБ России. По его словам, которые передает ТАСС, впоследствии полученная незаконным способом информация используется для давления на человека.

Фиксируем также следующую закономерность. Сначала спецслужбы взламывают устройство, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза, — подчеркнул сотрудник ведомства.

Ранее в ФСБ предостерегли россиян от обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам и вблизи них. Есть риск, что разговор подслушают иностранные спецслужбы, у которых есть необходимые для этого технологии, уточнили правоохранители.

До этого стало известно, что спецслужбы Запада получали доступ к информации российских политических деятелей через смартфоны, зараженные вирусным софтом. По данным ФСБ, для этого использовались возможности крупных международных IT-компаний.