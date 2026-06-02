ФСБ раскрыла схему прослушки высокопоставленных чиновников

02 июня 2026 в 07:50

ФСБ: иностранные спецслужбы через смартфоны шпионили за чиновниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федеральная служба безопасности выявила схему шпионажа за высокопоставленными чиновниками, сообщила пресс-служба ФСБ РФ. Так, иностранные спецслужбы получали доступ к информации через смартфоны, зараженные вирусным софтом.

По данным ФСБ, для этого использовались возможности крупных международных IT-компаний. Спецслужбы могли прослушивать переговоры, вести аудио- и видеонаблюдение вблизи электронных устройств.

В связи с этим в ведомстве напомнили о требованиях безопасности при работе с конфиденциальными данными. В ФСБ подчеркнули, что обсуждение закрытой информации по телефону, а также в непосредственной близости от мобильного устройства является недопустимым.

Ранее в управлении МВД РФ по борьбе с ИКТ-преступлениями сообщили, что мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие «процедуры», чтобы создать у жертвы ощущение срочности, законности и участия в «спецоперации». Среди классических формулировок — «безопасный счет», «дистанционный обыск», «декларация наличных средств», «внештатный сотрудник фельдъегерской службы» и «встречный перевод».

Россия
ФСБ
шпионаж
смартфоны
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

