02 июня 2026 в 08:02

Жителя Донецка задержали за призывы к ракетным ударам по ДНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
ФСБ задержала жителя Донецка за призывы в Telegram к ракетным ударам по ДНР, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления ведомства. Там отметили, что мужчина также оправдывал преступную деятельность украинского террористического формирования. В отношении него возбудили уголовное дело.

19-летний местный житель <...> призывал к нанесению ракетных ударов по территории ДНР, — говорится в сообщении.

До этого завербованный СБУ россиянин в ходе допроса после задержания заявил, что куратор подготовки теракта на железной дороге в Новороссийске преследовал цель массовой гибели людей. Мужчина признался, что самостоятельно связался с украинскими спецслужбами. Известно, что житель Новороссийска купил необходимые для изготовления взрывчатки компоненты и сделал бомбу, которую хранил у себя дома.

Ранее СК по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в приготовлении к террористической деятельности и изготовлении взрывчатых веществ.

