В деле о «бумажном НДС» появились новые детали

В деле, где фигурируют уже более 20 человек из разных регионов России, которых привлекли за уклонение от уплаты налогов через липовые сделки с однодневками на крупнейшей платформе для оборота «бумажного НДС», появились новые эпизоды, сообщает ТАСС. Теперь речь идет о создании организованного преступного сообщества (ОПС) и участии в нем. Главаря этой ОПГ объявили в розыск.

Ходатайства о досудебном соглашении о сотрудничестве подали три человека, которые дают признательные показания и изобличают других фигурантов уголовного дела. Все эти досудебные свидетели являются активными участниками и организаторами преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), в котором существовала четкая иерархия, а злоумышленники соблюдали конспирацию при общении друг с другом во время совершения инкриминируемых им преступлений, — следует из документов.

В материалах дела уточняется, что официально обвинение в создании ОПС и участии в нем пока никому не инкриминировали. Главный организатор всей нелегальной схемы, по данным следствия, покинул Россию, скрывается и теперь числится в розыске. Там же говорится, что Успенского М. Ю. объявили в федеральный розыск и ему заочно предъявлено обвинение. Согласно сведениям из базы розыска МВД, этот ключевой фигурант родился в Череповце Вологодской области.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы принял решение об аресте троих обвиняемых по делу о создании крупнейшей площадки «бумажного НДС». Ущерб бюджету Российской Федерации от этой схемы оценивается в 1 трлн рублей.