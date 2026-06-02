ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 10:06

Синоптик раскрыл, когда пыльца становится опасной для аллергиков

Синоптик Голубев: слабый ветер создает риск накопления пыльцы в воздухе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Самые отрицательные условия для аллергиков создаются при небольшом ветре, в это время пыльца накапливается в воздухе, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По словам синоптика, сильный ветер, напротив, сдувает пыльцу с деревьев и быстро ее рассеивает, снижая количество аллергенов.

Наиболее неблагоприятные условия для страдающих аллергией создаются при небольшом ветре весной и летом, происходит накопление пыльцы в воздухе. А если на улице сильный ветер, то он сдувает пыльцу с деревьев и сразу ее рассеивает, — сообщил синоптик.

Для примера Голубев сравнил накопление и рассеивание пыльцы с примесями от автомобилей. Чем сильнее ветер, тем быстрее уменьшается концентрация вредных веществ, объяснил специалист, если ветер слабый, он замедляет рассеивание, а значит, вредных веществ в воздухе остается много.

Голубев отметил, что очень мало метеостанций в мире составляют прогнозы пыльцы, так как собирать такие данные сложно. Однако в России эта тема является научной, по ней защищаются диссертации. Через несколько лет такие прогнозы могут внедрить во все российские метеостанции.

В весенне-летний период аллергики в Москве могут страдать от пыльцы березы, ольхи и злаковых трав. Врачи рекомендовали в такие дни по возможности не выходить на улицу без защитных масок и антигистаминных препаратов.

Общество
Гидрометцентр
пыльца
лето
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.