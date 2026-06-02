Синоптик раскрыл, когда пыльца становится опасной для аллергиков

Самые отрицательные условия для аллергиков создаются при небольшом ветре, в это время пыльца накапливается в воздухе, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По словам синоптика, сильный ветер, напротив, сдувает пыльцу с деревьев и быстро ее рассеивает, снижая количество аллергенов.

Для примера Голубев сравнил накопление и рассеивание пыльцы с примесями от автомобилей. Чем сильнее ветер, тем быстрее уменьшается концентрация вредных веществ, объяснил специалист, если ветер слабый, он замедляет рассеивание, а значит, вредных веществ в воздухе остается много.

Голубев отметил, что очень мало метеостанций в мире составляют прогнозы пыльцы, так как собирать такие данные сложно. Однако в России эта тема является научной, по ней защищаются диссертации. Через несколько лет такие прогнозы могут внедрить во все российские метеостанции.

В весенне-летний период аллергики в Москве могут страдать от пыльцы березы, ольхи и злаковых трав. Врачи рекомендовали в такие дни по возможности не выходить на улицу без защитных масок и антигистаминных препаратов.