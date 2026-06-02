Россиянам рассказали, как происходит шпионская атака на iPhone Лаборатория Касперского: взлом Apple может произойти через сообщение в iMessage

Взлом устройств Apple происходит посредством установки уникального шпионского ПО через «невидимое» сообщение в мессенджере iMessage, после которого злоумышленники получают доступ к аудиозаписям и сообщениям пользователя за три дня, рассказал директор глобального центра исследования и анализа угроз Лаборатории Касперского Игорь Кузнецов. По словам эксперта, процесс заражения начинается с вредоносного сообщения, которое никак не проявляет себя на устройстве.

Атака проводится при помощи невидимого iMessage-сообщения с вредоносным вложением, которое, используя ряд уязвимостей в операционной системе iOS, выполняется на устройстве и устанавливает шпионскую программу, — сообщил Кузнецов.

Он отметил, что внедрение происходит абсолютно скрытно от пользователя и без какого-либо его участия. Впоследствии шпионское ПО незаметно передает на удаленные серверы приватную информацию: записи с микрофона, фотографии из мессенджеров, геолокацию и другие данные.

Ранее ФСБ России вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб с использованием мобильных устройств Apple. Тысячи гаджетов, включая зарегистрированные на зарубежные посольства России, подверглись заражению вредоносным ПО, использующим предусмотренные производителем программные уязвимости.