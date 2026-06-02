В Краснодарском крае девочка лишилась родителей и живет в разрушенном доме

В Краснодарском крае девятилетняя школьница лишилась матери и бабушки из-за рака, и теперь ей приходится жить в доме, который постепенно разрушается, сообщает «КП-Кубань». Сейчас она живет с дедушкой и прабабушкой.

Мы хотим, чтобы в будущем внучка, когда вырастет, жила в хороших условиях, чтобы она не мерзла из-за холодных полов и не переживала из-за печек, которые надо топить, — рассказал дедушка девочки.

Семья сталкивается с серьезными бытовыми трудностями: их дом постепенно разрушается и требует ремонта. Чтобы привести жилье в порядок, нужно 5 млн рублей — на данный момент удалось собрать лишь 2,3 млн рублей.

