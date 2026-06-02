ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 05:46

Ильский НПЗ оказался в центре новой атаки беспилотников ВСУ

На Ильском НПЗ произошло возгорание в результате атаки беспилотников ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На территории Ильского НПЗ произошло возгорание после атаки беспилотного летательного аппарата, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА, — сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия продолжают работу профильные подразделения. Специалисты занимаются ликвидацией последствий произошедшего и оценкой обстановки.

Ранее в Курской области произошла очередная трагедия в приграничной зоне, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, в селе Щекино Рыльского района беспилотник атаковал гражданский автомобиль.

До этого в результате атак на населенные пункты ДНР погибли два человека, рассказал глава региона Денис Пушилин. По его данным, еще четыре мирных жителя получили ранения.

Кроме того, в оперштабе Белгородской области сообщили, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

Регионы
Краснодарский край
пожары
НПЗ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.