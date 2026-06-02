Ильский НПЗ оказался в центре новой атаки беспилотников ВСУ

На территории Ильского НПЗ произошло возгорание после атаки беспилотного летательного аппарата, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия продолжают работу профильные подразделения. Специалисты занимаются ликвидацией последствий произошедшего и оценкой обстановки.

Ранее в Курской области произошла очередная трагедия в приграничной зоне, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, в селе Щекино Рыльского района беспилотник атаковал гражданский автомобиль.

До этого в результате атак на населенные пункты ДНР погибли два человека, рассказал глава региона Денис Пушилин. По его данным, еще четыре мирных жителя получили ранения.

Кроме того, в оперштабе Белгородской области сообщили, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.