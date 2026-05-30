Мужчина получил акубаротравму из-за удара ВСУ по автомобилю

Мирный житель Белгородской области получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

Тем временем врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ за сутки 55 раз атаковали регион. Он уточнил, что над областью сбили 36 украинских беспилотников, также были отражены обстрелы артиллерией.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что в результате воздушной атаки ВСУ в ночь на 30 мая пострадали мирные жители Таганрога. По предварительной информации, от попадания беспилотника в частный дом два человека получили ранения.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что в поселке Октябрьский FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.