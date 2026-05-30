Названа главная причина, почему ИИ никогда не будет обладать сознанием Академик Лекторский: искусственный интеллект никогда не будет обладать сознанием

Искусственный интеллект никогда не обретет сознание, поскольку способен лишь имитировать внешне похожие на человеческие действия, заявил академик, председатель научного совета по методологии ИИ и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский. По его словам, ИИ в принципе не может стать агентным — то есть существом, которое совершает действия и несет за них ответственность, передает РИА Новости.

Я считаю, это мое мнение, что искусственный интеллект никогда не будет обладать сознанием. <…> При всем его развитии и при том, что сейчас делается, в принципе сознанием обладать не может, а значит, не может быть агентом. Агент — это тот, кто делает и отвечает за свои действия. То есть агентность, я считаю, у него в принципе невозможна, — отметил Лекторский.

Академик пояснил, что проблема сознания имеет огромное значение, в том числе с юридической, нравственной и этической точек зрения. Человек отвечает за поступок только в том случае, если осознает, что сделал это. Некоторые функции, связанные с сознанием, ИИ может имитировать, но есть особенности, уверен ученый, которые нейросеть не сможет воспроизвести никогда.

В частности, подчеркнул Лекторский, когда человек осознает что-то, он переживает это и чувствует, а не просто совершает механические действия. Искусственный интеллект способен имитировать поведение сознающего человека — что-то делать, говорить, совершать похожие поступки, но обладать феноменальным сознанием он в принципе не сможет, резюмировал академик.

Ранее президент России Владимир Путин назвал процесс замещения низкоквалифицированных кадров искусственным интеллектом необратимым и неизбежным. По словам главы государства, активное внедрение нейросетей в обозримом будущем способно привести к полному исчезновению целых профессий.