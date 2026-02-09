Пассажиру стало плохо на рейсе из Петербурга в Москву Мужчина потерял сознание на борту рейса из Санкт-Петербурга в Москву

Один из пассажиров воздушного рейса, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Москва, почувствовал себя плохо, передает Telegram-канал «Москва онлайн». После этого мужчина потерял сознание.

Пассажиры сообщили, что рейс был задержан для нанесения противообледенительной жидкости. Позже в самолете отключилось электричество, что, возможно, повлияло на ухудшение состояния одного из пассажиров. Мужчине оказали медицинскую помощь, после чего его сняли с рейса.

Ранее самолет, следовавший из Шаннона в Бостон, совершил экстренную посадку из-за сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту. Преступление в отношении подростка совершил ее сосед, 58-летний пассажир. Капитан лайнера принял решение вернуться в аэропорт после того, как пострадавшая сообщила о случившемся бортпроводнице. В Шанноне подозреваемый был задержан полицией.

До этого пассажиры рейса Сочи — Санкт-Петербург пожаловались на невыносимый запах в салоне самолета из-за мужчины, испражнившегося прямо в самолете до вылета. Полет, который длился около четырех часов, стал испытанием для всех присутствующих на борту. Теперь они намерены подать коллективный иск к авиакомпании «Россия» из-за ненадлежащих условий во время перелета. Экипаж выполнил рейс, несмотря на то, что пассажиры просили не взлетать в таких обстоятельствах.