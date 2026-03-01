Стало известно число отмененных рейсов между РФ и ближневосточными странами Минтранс подтвердил отмену 69 рейсов между Россией и ближневосточными странами

После обострения обстановки на Ближнем Востоке отменилось 62 рейса между Россией и ближневосточными странами, сообщает Минтранс. По данным ведомства, большинство отмененных рейсов следовали в ОАЭ и обратно.

По данным на утро 1 марта отменено 62 рейса между Россией и ближневосточными странами. Российские авиакомпании отменили 38 рейсов, иностранные — 24 рейса. Большинство отмененных (более 75%) составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Дубай и обратно на 1 и 2 марта. Решение приняли из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. Уже вылетевшие рейсы в ближайшее время вернутся обратно в аэропорты отправления.

До этого «Аэрофлот» объявил об отмене всех запланированных на 1 марта рейсов в Дубай и Абу-Даби в связи с введением экстренных ограничений в воздушном пространстве ОАЭ. По информации перевозчика, пассажиры смогут переоформить билеты на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или же вернуть их.