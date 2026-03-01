Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 12:12

Стало известно число отмененных рейсов между РФ и ближневосточными странами

Минтранс подтвердил отмену 69 рейсов между Россией и ближневосточными странами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

После обострения обстановки на Ближнем Востоке отменилось 62 рейса между Россией и ближневосточными странами, сообщает Минтранс. По данным ведомства, большинство отмененных рейсов следовали в ОАЭ и обратно.

По данным на утро 1 марта отменено 62 рейса между Россией и ближневосточными странами. Российские авиакомпании отменили 38 рейсов, иностранные — 24 рейса. Большинство отмененных (более 75%) составляют рейсы из России в ОАЭ и обратно, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Дубай и обратно на 1 и 2 марта. Решение приняли из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. Уже вылетевшие рейсы в ближайшее время вернутся обратно в аэропорты отправления.

До этого «Аэрофлот» объявил об отмене всех запланированных на 1 марта рейсов в Дубай и Абу-Даби в связи с введением экстренных ограничений в воздушном пространстве ОАЭ. По информации перевозчика, пассажиры смогут переоформить билеты на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или же вернуть их.

ОАЭ
рейсы
самолеты
авиакомпании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офис ООН настиг гнев протестующих в Пакистане
Иран пустил ракеты в сторону европейской страны
Две женщины угодили в смертельную ловушку снега
МИД Ирана отреагировал на убийство верховного лидера Хаменеи
ВС России ударили по энергетике Украины
Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы
«Распыляет силы»: политолог усомнился в серьезности ударов Ирана
Азербайджан эвакуировал из Ирана 10 саудовских дипломатов и итальянца
«Эпштейновские инстинкты»: Лавров о передаче ядерного оружия Украине
ЦАХАЛ показала на видео масштабный удар по Тегерану
Президент Ирана обратился к мусульманам всего мира из-за объявления войны
Тысячи россиян застряли на круизном лайнере в Дубае
Момент объявления гибели Хаменеи попал на видео
Раскрыто, сколько россиян не могут вернуться домой с Ближнего Востока
«Купол Донбасса» спас россиян от 171 террористической атаки Украины
Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели
Демонстранты захватили здание американского генконсульства
Пезешкиан назвал месть за убийство Хаменеи законным правом Ирана
«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках
Стало известно число отмененных рейсов между РФ и ближневосточными странами
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.