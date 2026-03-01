Азербайджан эвакуировал из Ирана 10 саудовских дипломатов и итальянца

На фоне обстрения в Иране Азербайджан эвакуировал из страны своих граждан и саудовских дипломатов, сообщила Государственная пограничная служба. К полудню 1 марта через сухопутную границу в республику удалось ввезти группу сотрудников дипмиссии и мирных граждан.

Эвакуированы порядка 60 граждан страны, а также пять граждан Таджикистана, один гражданин Италии и 10 представителей дипломатической миссии Саудовской Аравии, — уточнила пресс-служба ведомства.

Ранее посольство РФ в Тегеране выпустило рекомендацию по выезду из Ирана. Для этого открыты пограничный переход Астара на границе с Азербайджаном и контрольно-пропускной пункт в направлении Армении. В первом случае требуется разрешение властей.

Ранее посольство порекомендовало гражданам РФ покинуть Иран в связи с военными действиями США и Израиля. Также россиян призвали временно отказаться от поездок в страну до получения дальнейших указаний.

В ночь на 1 марта Тегеран подтвердил, что в результате атаки США и Израиля умер верховный лидер страны Али Али Хаменеи. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур. Тегеран пообещал, не оставит его гибель без ответа.