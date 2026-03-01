Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 13:15

Пугачева ответила сбежавшему с Кипра Галкину на фоне ударов Ирана

Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Алла Пугачева отправила супругу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) несколько эмодзи-сердечек на фоне ударов Ирана по Кипру. Сообщение Примадонна опубликовала под последней публикацией комика в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На данный момент Галкин находится в Лондоне, где проходит его концерт. С него он и опубликовал видеозапись, на которой вместе с поклонниками поздравил свою жену с первым днем весны. Где сейчас находится сама Пугачева и дети звездной пары — пока неизвестно.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что Иран попытался атаковать Кипр. По его словам, были выпущены две ракеты. Он также отметил, что 300 британских военнослужащих находились вблизи целей Тегерана в Бахрейне.

