Пугачева ответила сбежавшему с Кипра Галкину на фоне ударов Ирана

Певица Алла Пугачева отправила супругу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) несколько эмодзи-сердечек на фоне ударов Ирана по Кипру. Сообщение Примадонна опубликовала под последней публикацией комика в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На данный момент Галкин находится в Лондоне, где проходит его концерт. С него он и опубликовал видеозапись, на которой вместе с поклонниками поздравил свою жену с первым днем весны. Где сейчас находится сама Пугачева и дети звездной пары — пока неизвестно.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что Иран попытался атаковать Кипр. По его словам, были выпущены две ракеты. Он также отметил, что 300 британских военнослужащих находились вблизи целей Тегерана в Бахрейне.