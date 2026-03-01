Стало известно, куда сбежал Галкин во время ударов Ирана по Кипру

Проживающий с семьей на Кипре артист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сейчас находится в Лондоне, где проходит один из его концертов. Ранее появилась информация, что в сторону Кипра была направлена пара ракет со стороны Тегерана. Где сейчас его супруга, певица Алла Пугачева, и дети — пока неизвестно.

На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он публиковал несколько кадров из столицы Британии. А 1 марта артист выложил отрывок с последнего концерта, где вместе с поклонниками поздравил свою жену с первым днем весны. Она уже ответила ему в комментариях.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что Иран попытался атаковать Кипр. По его словам, были выпущены две ракеты. Он также отметил, что 300 британских военнослужащих находились вблизи целей Тегерана в Бахрейне.

Кроме того, атаке со стороны Ирана впервые подвергся Оман. По предварительной информации, два иранских дрона-камикадзе нанесли удар по морскому порту. Предположительно, один сотрудник ранен.