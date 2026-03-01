Зимняя Олимпиада — 2026
Обломок ракеты упал на судно с российским экипажем в порту Дубая

SHOT: обломок иранской ракеты прилетел в российский корабль в порту Дубая

Дубай, ОАЭ Дубай, ОАЭ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обломок иранской ракеты рухнул на судно с российскими моряками в порту Дубая Джебель Али, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в ходе работы систем ПВО, отражавших массированную атаку со стороны Ирана.

Предварительно известно, что никто из членов экипажа не пострадал. Российское судно заблокировано в портовой гавани, так как возобновившиеся обстрелы вынудили администрацию порта вновь остановить все грузовые работы и перевести службы в режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Сети показали последствия ударов дронов-камикадзе «Шахед» по коммерческому порту Дукм на побережье Аравийского моря в Омане. Порт атаковали два дрона. Один из них попал в мобильное общежитие на территории порта. В результате пострадал один человек. Другие подробности пока неизвестны.

Обстрелу также повдергся нефтяной танкер Skylight, пострадали четыре члена экипажа. В момент атаки корабль находится в пяти морских милях к северу от отманского порта Хасаб. Все 20 членов экипажа — 15 индийцев и пятеро иранцев — эвакуированы.

