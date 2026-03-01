Танкер с нефтью попал под обстрел в водах Омана

Нефтяной танкер Skylight попал под обстрел в территориальных водах Омана, пострадали четыре члена экипажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр морской безопасности султаната. Инцидент случился на фоне продолжающейся военной операции Ирана в регионе.

Танкер Skylight под флагом Палау подвергся атаке в пяти морских милях к северу от порта Хасаб провинции Мусандам. Все 20 членов экипажа — 15 индийцев и пятеро иранцев — эвакуированы, — уточнили в центре.

Ранее стало известно, что Иран закрыл доступ для американских судов в Персидский залив. В Тегеране сообщили, что больше ни одного судно США не имеет на это право.

До этого генерал-майор Корпуса стражей Исламской революции Эбрахима Джабари объявил о закрытии Ормузского пролива. По его словам, это решение принято в ответ на агрессию против страны.

На данный момент в зоне боевых действий на Ближнем Востоке идентифицировано 31 судно под российским флагом. Минтранс РФ предупредил экипажи о критических рисках при следовании в порты Ирана и нахождении в водах Персидского залива.