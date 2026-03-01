Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 12:41

«Эпштейновские инстинкты»: Лавров о передаче ядерного оружия Украине

Лавров назвал «эпштейновскими инстинктами» передачу ядерного оружия Киеву

Подписывайтесь на нас в MAX

Размышления западных стран о возможной передаче Украине ядерного орудия указывают на «эпштейновские инстинкты» их руководства, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. При этом на Западе перестали заботиться о судьбе своих государств и народов, сообщил министр.

У них эпштейновские инстинкты, — констатировал дипломат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ядерная риторика представляет собой фактор, который нельзя игнорировать на переговорах по Украине. Он добавил, что данный вопрос обязательно будет поднят во время нового раунда переговорного процесса.

До этого Лавров связал активизацию ядерной риторики с неудачами западных стран. По его мнению, им, вероятно, обидно, что у них ничего не получается. Заявление дипломата прозвучало на фоне подготовки к переговорам по Украине.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также предупредил, что Великобритания рискует исчезнуть как государство в случае размещения ядерного оружия на Украине. Парламентарий призвал Соединенное Королевство задуматься о собственных гражданах, поскольку королевство ставит их перед вопросом жизни и смерти.

Сергей Лавров
Запад
Украина
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная цель иранских ударов в Дубае
Офис ООН настиг гнев протестующих в Пакистане
Иран пустил ракеты в сторону европейской страны
Две женщины угодили в смертельную ловушку снега
МИД Ирана отреагировал на убийство верховного лидера Хаменеи
ВС России ударили по энергетике Украины
Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы
«Распыляет силы»: политолог усомнился в серьезности ударов Ирана
Азербайджан эвакуировал из Ирана 10 саудовских дипломатов и итальянца
«Эпштейновские инстинкты»: Лавров о передаче ядерного оружия Украине
ЦАХАЛ показала на видео масштабный удар по Тегерану
Президент Ирана обратился к мусульманам всего мира из-за объявления войны
Тысячи россиян застряли на круизном лайнере в Дубае
Момент объявления гибели Хаменеи попал на видео
Раскрыто, сколько россиян не могут вернуться домой с Ближнего Востока
«Купол Донбасса» спас россиян от 171 террористической атаки Украины
Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели
Демонстранты захватили здание американского генконсульства
Пезешкиан назвал месть за убийство Хаменеи законным правом Ирана
«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.