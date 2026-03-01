Размышления западных стран о возможной передаче Украине ядерного орудия указывают на «эпштейновские инстинкты» их руководства, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. При этом на Западе перестали заботиться о судьбе своих государств и народов, сообщил министр.

У них эпштейновские инстинкты, — констатировал дипломат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ядерная риторика представляет собой фактор, который нельзя игнорировать на переговорах по Украине. Он добавил, что данный вопрос обязательно будет поднят во время нового раунда переговорного процесса.

До этого Лавров связал активизацию ядерной риторики с неудачами западных стран. По его мнению, им, вероятно, обидно, что у них ничего не получается. Заявление дипломата прозвучало на фоне подготовки к переговорам по Украине.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также предупредил, что Великобритания рискует исчезнуть как государство в случае размещения ядерного оружия на Украине. Парламентарий призвал Соединенное Королевство задуматься о собственных гражданах, поскольку королевство ставит их перед вопросом жизни и смерти.