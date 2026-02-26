«Мало не будет»: Миронов пообещал Британии полное исчезновение

Великобритания рискует исчезнуть как государство, если на Украине будет размещено ядерное оружие, предупредил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, выступая в Государственной думе. Он призвал Лондон задуматься о собственных гражданах. По словам Миронова, королевство ставит их перед вопросом жизни и смерти, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы предупреждаем: если вы это сделаете, мало не будет. Мы будем отвечать адекватно. <…> Не будет просто Англии вообще. Я еще раз к этим господам, идиотам, [обращаюсь]. Вы о гражданах своих-то подумайте. Вы подумайте, что вы ставите их под угрозу. Вы ставите их перед вопросом жизни и смерти, — сказал глава фракции.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты проголосовали за направление обращения в Бундестаг на фоне риска передачи Украине ядерного оружия. По его словам, решение было принято единогласно.

При этом политолог и публицист Юрий Светов убежден, что Великобритания и Франция вряд ли передадут ВСУ готовое ядерное оружие. Однако он не исключил, что страны могут оказать технологическую поддержку и предоставить специалистов для его производства на украинской территории.