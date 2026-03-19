Более десятка украинских БПЛА уничтожили над Севастополем

Развожаев: ПВО сбила 14 дронов ВСУ над Севастополем

Силы Черноморского флота и средства противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских дронов над Севастополем, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Предварительно, никто из людей не пострадал. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

От упавших обломков сбитых БПЛА в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава. В районе парке Победы в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов, — уточнил политик.

В районе Фиолента при атаке дронов загорелся частный дом, добавил Развожаев. Возгорания зафиксировали на одном из промышленных предприятий около Фиолентовского шоссе, констатировал он.

Ранее в результате обстрелов и атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в Херсонской области погиб один мирный житель и 10 получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Среди пострадавших, по его словам, оказались трое детей. Жертвой стал пожилой мужчина.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
