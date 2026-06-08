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08 июня 2026 в 16:06

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Фото: D-NEWS.ru
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Шпроты и крабовые палочки давно уступили место более удачной начинке. Вместо них в рулет отправляются консервированный лосось, яйца, сыр и зеленый лук. Получается закуска с высоким содержанием белка, полезными жирными кислотами омега-3 и без лишнего масла, которым обычно пропитаны шпроты.

А по вкусу такой рулет получается намного интереснее привычных вариантов.

Ингредиенты: лаваш тонкий — 2 листа, лосось консервированный — 240 г, яйца — 4 шт., сыр твердый — 150 г, зеленый лук — 40 г, греческий йогурт — 80 г.

Яйца отварите вкрутую и натрите на крупной терке. Сыр также натрите. Консервированный лосось разомните вилкой, удалив крупные косточки. Зеленый лук мелко нарежьте. Смешайте лосось, яйца, сыр, лук и греческий йогурт до однородной начинки.

Разложите лист лаваша, равномерно распределите половину начинки, накройте вторым листом и выложите оставшуюся начинку. Плотно сверните рулетом, заверните в пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.

Проверено редакцией
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яйца
сыр
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