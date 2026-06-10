Огурцы в теплице: что нужно сделать дачнику в июне для солидного урожая

Что делать с огурцами в теплице в июне

Огурцы в теплице: что нужно сделать дачнику в июне для солидного урожая

Огурец — особая любовь отечественного огородника, и эта любовь к зеленым плодам совсем не случайна. Хрустящий, сочный, пахнущий летом и свежестью — он с детства ассоциируется с дачами, бабушкиной грядкой, утренней розой на листьях. Огурец в теплице дает урожай там, где открытая земля еще капризничает и не плодоносит, и именно поэтому теплица для огурца стала настоящим домом.

Смело можно сказать, что у садоводов по всей России сейчас — горячая огуречная пора. В июне закладывается основа будущего урожая пупырчатых овощей буквально в каждом уголке нашей страны: в южных регионах огурцы уже активно плодоносят, в средней полосе и на Урале идет массовое завязывание плодов, а в Сибири и на Севере — только набирает обороты цветение.

Однако в июне огурец, где бы он ни рос, в теплице буквально рвется вверх: он наращивает зеленую массу, формирует боковые плети, закладывает завязки. Без должного ухода растение тратит силы не туда — уходит в ботву, а не в цветы. Именно сейчас во главе угла стоят несколько задач: грамотная подвязка, формирование плети и защита будущих плодов от паутинного клеща, который особенно активен при жарком и сухом лете.

Что делать с огурцами в теплице в июне

Работы в июне незначительные, но все они понятны и выполнены:

Подвязка плетей. Главный стебель держите строго вертикально по шпалере или натянутому шпагату. Подвяжите мягкую ленту или полоски ткани — не леской, не проволокой: они режут стебель. Делайте петлю свободно, с запасом на рост. Прищипка боковых побегов. В нижней части стебли (первые 3–4 узла) все боковые плети и завязи удалите полностью — это слепая зона. Выше ослепляйте побеги, оставляя по 1–2 листа и одной завязью на каждом. Огурцы в теплице: что нужно сделать дачнику в июне для солидного урожая Фото: Shutterstock/FOTODOM Полив и подкормка. Поливайте теплой водой (не ниже +20 °С) в утренние часы. В июне — раз в 2–3 дня. Раз в 10 дней вносите калийно-фосфорные удобрения: они укрепляют плети и улучшают вкус плодов. Проветривание. Открывайте теплицу в утренних часах — влажность выше 85% провоцирует болезни и создает комфорт для вредителей.

Паутинный клещ: чем опасен и как спасти огурцы в теплице

Огуречные грядки в теплице часто атакует паутинный клещ — крохотный паучок размером менее половины миллиметра. Увидеть его невооруженным глазом почти невозможно, но следы деятельности видны сразу: на листьях появляются бледные точки, потом тонкая паутинка, а затем листва желтеет и осыпается. В условиях тепличного зноя вредитель плодится с невероятной скоростью: каждую неделю-полторы вырастает новое поколение. Что делать? Есть несколько проверенных способов.

Домашние и безопасные средства:

Чесночный настой. Измельчите 100 г чеснока, залейте литром воды, дайте постоять сутки, затем разбавьте водой в пропорции 1:5. Опрыскивайте изнанку листьев каждые 3-4 дня. Луковая шелуха (быстрый способ). 200 г шелухи заварите 10 л кипятка и настаивайте 5 часов. Мыло. Растворите 100 г хозяйственного мыла в 10 л воды и обильно опрыскайте растения — клещ не выживает в мыльной среде. Биопрепараты с аверсектином. Они не вредят плодам, но работают только при 2-3 обработках с интервалом 5–7 дней. Табачный отвар. 100 г табачной пыли варите в 1 л воды полчаса, остудите. Используйте два раза в неделю. Луковая шелуха (долгий настой). 200 г сухой шелухи настаивайте в 10 л воды около недели. Процедите, добавьте 40 г мыла и тщательно пройдитесь по нижней стороне каждого листа. Повышенная влажность. Клещ не любит уважения. Регулярно опрыскивайте дорожки теплой водой — это простая и действенная профилактика.

Огурец в теплице в июне: подвязка, формирование плети и борьба с паутинным клещом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Июнь в теплице — месяц хлопотный, но благодарный. Уделите огурцам сейчас чуть больше внимания, и они ответят щедро: хрустящими, ароматными, крепкими плодами — такими, ради которых и затевается вся эта дачная история.

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