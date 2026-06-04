Июнь — самый сладкий месяц для любого садовода: клубника в умеренных широтах России, включая Урал и Сибирь, именно сейчас отдает основной урожай. Пик сбора ароматных ягод приходится на середину и конец первого летнего месяца, и чтобы грядка снова порадовала в этом и следующем годах, самое важное — правильно позаботиться о ней сразу после того, как последняя красная ягодка клубники окажется в вашей корзинке.
Нюансы ухода за клубникой
Уход за клубникой в июне напрямую зависит от того, что именно растет на ваших грядках.
Обычные садовые сорта клубники плодоносят один раз за сезон — после сбора урожая они уходят на восстановление и закладку почек будущего года, и именно этот период определяет, насколько богатым будет урожай следующего июня.
Ремонтантные сорта клубники ведут себя иначе: после первой волны плодоношения они практически без паузы готовятся к следующей, поэтому подкормки и полив для них не прекращаются.
Молодые кустики клубники первого года посадки, у которых вы оставляли цветоносы ради дебютного урожая, более чувствительны — им нужна мягкая подкормка без избытка азота, чтобы не перегрузить неокрепшую корневую систему.
Взрослые кусты, которые растут на одном месте несколько лет, восстанавливаются быстрее, но требуют обязательного питания — иначе с каждым сезоном ягоды клубники будут мельчать.
Отдельно нужно сказать про полив клубники в июне — это дело, как Восток, тонкое, требующее внимания и деликатности.
Поливайте кустики строго под корень, не по листьям, чтобы не провоцировать серую гниль.
В жаркую погоду — раз в 2-3 дня, в пасмурную — раз в 5–7 дней. Вода должна промачивать почву на глубину 20–25 см.
Лучшее время — раннее утро или вечер.
Капельный полив сберегает и влагу, и ваше время.
Чем подкормить клубнику в июне, чтобы урожай ягод был богаче
Чем подкормить клубнику после сбора урожая
После плодоношения кусты истощены — они отдали все ради ягод. Сейчас им нужны фосфор и калий для закладки почек, а не азот для роста листьев. Вот что реально работает:
Монофосфат калия — 10–15 г на 10 л воды, полив под корень.
Древесная зола — стакан под каждый куст с последующим поливом, отличный источник калия и микроэлементов.
Комплексные удобрения для клубники и земляники (минеральные подкормки) — удобно и надежно, строго по инструкции.
Перегной или зрелый компост в качестве мульчи — питает почву и удерживает влагу одновременно.
Азотные удобрения — только для молодых посадок первого года и только в минимальных дозах.
Чем подкормить клубнику в июне, чтобы урожай ягод был богаче
Как правильно обрезать усы у клубники
После первого урожая клубника активно пускает усы. Если их не контролировать, они вытянут из материнского куста все силы, заложенные для следующего урожая. Несколько простых правил:
Не нужна рассада — удалите все усы под корень сразу, не оставляя пеньков.
Нужна рассада — оставьте на кусте не более 2–3 первых розеток (ближайших к материнскому растению), остальные срежьте.
Срез делайте острым секатором, отступив 5–7 см от розетки — так она не получит стресс.
Инструмент дезинфицируйте между кустами раствором марганцовки или спиртом — это защита от грибка.
Лучшее время для обрезки — утро или вечер, не в полдень.
Если ваша клубника еще только цветет и до красных ягод остается меньше месяца — самое время замульчировать грядки соломой или агроволокном. Мульча сохраняет влагу, защищает ягоды от контакта с землей и серой гнили, и заметно упрощает сбор урожая. Июнь щедр к тем, кто готовится заранее.
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