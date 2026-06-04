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04 июня 2026 в 10:10

Чем подкормить клубнику в июне, чтобы урожай ягод был богаче

Уход за клубникой в июне: полив, подкормка и удаление усов после сбора урожая ягод Уход за клубникой в июне: полив, подкормка и удаление усов после сбора урожая ягод Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Июнь — самый сладкий месяц для любого садовода: клубника в умеренных широтах России, включая Урал и Сибирь, именно сейчас отдает основной урожай. Пик сбора ароматных ягод приходится на середину и конец первого летнего месяца, и чтобы грядка снова порадовала в этом и следующем годах, самое важное — правильно позаботиться о ней сразу после того, как последняя красная ягодка клубники окажется в вашей корзинке.

Нюансы ухода за клубникой

Уход за клубникой в июне напрямую зависит от того, что именно растет на ваших грядках.

  • Обычные садовые сорта клубники плодоносят один раз за сезон — после сбора урожая они уходят на восстановление и закладку почек будущего года, и именно этот период определяет, насколько богатым будет урожай следующего июня.

  • Ремонтантные сорта клубники ведут себя иначе: после первой волны плодоношения они практически без паузы готовятся к следующей, поэтому подкормки и полив для них не прекращаются.

  • Молодые кустики клубники первого года посадки, у которых вы оставляли цветоносы ради дебютного урожая, более чувствительны — им нужна мягкая подкормка без избытка азота, чтобы не перегрузить неокрепшую корневую систему.

  • Взрослые кусты, которые растут на одном месте несколько лет, восстанавливаются быстрее, но требуют обязательного питания — иначе с каждым сезоном ягоды клубники будут мельчать.

Отдельно нужно сказать про полив клубники в июне — это дело, как Восток, тонкое, требующее внимания и деликатности.

  1. Поливайте кустики строго под корень, не по листьям, чтобы не провоцировать серую гниль.

  2. В жаркую погоду — раз в 2-3 дня, в пасмурную — раз в 5–7 дней. Вода должна промачивать почву на глубину 20–25 см.

  3. Лучшее время — раннее утро или вечер.

  4. Капельный полив сберегает и влагу, и ваше время.

Чем подкормить клубнику в июне, чтобы урожай ягод был богаче Чем подкормить клубнику в июне, чтобы урожай ягод был богаче Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Чем подкормить клубнику после сбора урожая

После плодоношения кусты истощены — они отдали все ради ягод. Сейчас им нужны фосфор и калий для закладки почек, а не азот для роста листьев. Вот что реально работает:

  • Монофосфат калия — 10–15 г на 10 л воды, полив под корень.

  • Древесная зола — стакан под каждый куст с последующим поливом, отличный источник калия и микроэлементов.

  • Комплексные удобрения для клубники и земляники (минеральные подкормки) — удобно и надежно, строго по инструкции.

  • Перегной или зрелый компост в качестве мульчи — питает почву и удерживает влагу одновременно.

  • Азотные удобрения — только для молодых посадок первого года и только в минимальных дозах.

Чем подкормить клубнику в июне, чтобы урожай ягод был богаче Чем подкормить клубнику в июне, чтобы урожай ягод был богаче Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно обрезать усы у клубники

После первого урожая клубника активно пускает усы. Если их не контролировать, они вытянут из материнского куста все силы, заложенные для следующего урожая. Несколько простых правил:

  1. Не нужна рассада — удалите все усы под корень сразу, не оставляя пеньков.

  2. Нужна рассада — оставьте на кусте не более 2–3 первых розеток (ближайших к материнскому растению), остальные срежьте.

  3. Срез делайте острым секатором, отступив 5–7 см от розетки — так она не получит стресс.

  4. Инструмент дезинфицируйте между кустами раствором марганцовки или спиртом — это защита от грибка.

  5. Лучшее время для обрезки — утро или вечер, не в полдень.

Если ваша клубника еще только цветет и до красных ягод остается меньше месяца — самое время замульчировать грядки соломой или агроволокном. Мульча сохраняет влагу, защищает ягоды от контакта с землей и серой гнили, и заметно упрощает сбор урожая. Июнь щедр к тем, кто готовится заранее.

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