Черное золото своими руками: как сделать компост на даче или в саду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Компост — это не просто куча мусора в углу участка, а настоящее рукотворное сокровище — это самое ценное органическое удобрение, которое вы можете «приготовить» совершенно бесплатно прямо у себя на огороде. Перепревшие растительные и пищевые остатки превращаются в темную, рыхлую и пахнущую лесом массу — перегной, который и делает вашу почву живой, плодородной и максимально урожайной. Разберемся, как все сделать грамотно для получения «сокровища» с первого раза.

Где поставить компостер: правила и закон

Правильно выбранное место для компостера — уже половина успеха: именно оно определяет скорость созревания перегноя и ваш покой с соседями. Прямое солнце здесь — враг: под его лучами масса пересыхает и «засыпает», поэтому лучший вариант — участок в рассеянной тени.

  1. Расстояние от жилого дома — не менее 8 или 10 м.

  2. Расстояние от забора соседнего участка — не менее 2 м, согласно СП 53.13330.2019.

  3. Расстояние от колодца, скважины или водоема — не менее 20 м, чтобы продукты разложения не попали в питьевую воду.

  4. Поверхность — ровная, не асфальт и не бетон: компостер должен контактировать с землей, чтобы черви и микроорганизмы могли свободно проникать внутрь.

  5. Подальше от плодовых деревьев и ягодных кустарников: грунтовые воды под ними могут пострадать.

Как сделать компост своими руками: пошагово

Компостер можно купить готовый пластиковый или сколотить самостоятельно из досок — оба варианта рабочие. Оптимальные размеры: ширина — 1–1,5 м, длина — до 2 м, глубина ямы или высота короба — 40–50 см. Глубже делать не стоит: в глубокой яме нарушается вентиляция, и вместо компоста получается силос, вредный для растений.

Лучшая конструкция — двухсекционная: в одном отсеке идет закладка свежего материала, во втором — дозревает прошлогодний компост.

Закладывайте слоями по 10–15 см:

  • нижний слой — крупные ветки и щепа (дренаж для воздуха и влаги);

  • зеленые слои — свежескошенная трава, ботва огородных культур, сорняки до того, как они дали семена, а также кухонные отходы: овощные и фруктовые очистки, заварка, яичная скорлупа;

  • коричневые слои — прошлогодняя листва, соломенная сечка, тонкие веточки, негазетный картон без типографской краски;

  • прослойка из земли — каждые 20–30 см подсыпайте немного огородного грунта: живые бактерии в нем разгоняют весь процесс;

  • каждый слой нужно чуть увлажнить и грамотно чередовать: после влажного и мягкого — сухое и грубое, и наоборот.

Что в компост не идет ни при каких условиях: мясные и рыбные отходы, кости, молоко и молочные продукты, растения с признаками болезней, сорняки с уже вызревшими семенами, экскременты собак и кошек, а также все, что содержит химию: краски, масла, синтетику.

Раз в две-три недели основательно перелопачивайте кучу вилами: так внутрь попадает воздух, бактерии активизируются и перегной поспевает заметно быстрее.

Когда будет готов перегной и чем он полезен

Зрелый перегной из компоста готов через 1–2 года при обычном способе или через 3–6 месяцев при активном перемешивании и увлажнении. Готовый перегной — темный, рассыпчатый, пахнет влажной землей, без кусков исходного сырья.

Польза перегноя для сада и огорода огромна:

  • улучшает структуру любой почвы: песчаную делает влагоемкой, глинистую — рыхлой и воздушной;

  • насыщает землю азотом, фосфором, калием и микроэлементами в доступной для растений форме;

  • повышает активность почвенных микроорганизмов и червей;

  • удерживает влагу в зоне корней и снижает потребность в поливе;

  • мягко защищает растения от ряда грибковых болезней.

Как грамотно использовать перегной: вносите его осенью под перекопку из расчета 3–5 кг на 1 кв. м или весной в лунки при посадке. Перегноем можно мульчировать приствольные круги деревьев и кустарников — он и питает, и сохраняет влагу одновременно. Не вносите перегной в избытке под корнеплоды (морковь, свеклу) — уйдут в ботву.

Компост и перегной — это замкнутый круговорот жизни прямо на вашем участке. Вложите немного труда весной — и земля отблагодарит вас щедрым урожаем уже в этом сезоне.

Виктория Семенова
