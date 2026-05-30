30 мая 2026 в 23:28

В Запорожской области прояснили ситуацию с логистическим обеспечением

Балицкий: логистическое обеспечение Запорожской области осуществляется штатно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Логистическое обеспечение Запорожской области осуществляется в штатном режиме, несмотря на сообщения о дистанционном минировании участков трассы, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своих социальных сетях. По его словам, автомобили ездят, грузы перевозятся, а логистика товаров и продуктов функционирует без сбоев.

Определенные логистические трудности действительно присутствуют, но они носят локальный и временный характер. Логистическое обеспечение Запорожской области осуществляется в штатном режиме, — уточнил глава региона.

Дефицита в магазинах нет, поставки по федеральной трассе не прекращались, а грузовые перевозки не останавливались. Также проработаны альтернативные пути объезда в зависимости от оперативной обстановки. Жителей призвали не поддаваться панике и доверять официальной информации.

Ранее сообщалось, что украинские военные применили комплексную систему дистанционного минирования на трассе «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа. БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения. Ситуация остается напряженной, так как ВСУ пытаются создать иллюзию блокады.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

