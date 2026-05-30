Жена Сафонова после победы ПСЖ вынесла на поле флаг России

Супруга российского вратаря Матвея Сафонова Марина вышла на поле стадиона в Будапеште с флагом России после окончания финального матча Лиги чемпионов. ПСЖ в субботу обыграл «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти) и во второй раз подряд завоевал трофей.

Сафонов отыграл финальный матч полностью. По окончании встречи его жена, накинув на себя флаг России, спустилась с трибун и вышла к супругу на поле, где проходили празднования.

Вратарь стал первым российским футболистом в истории, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Сафонов подтвердил статус одного из самых титулованных российских игроков современности.

До этого стало известно, что Сафонов получил удар по голове в финале Лиги чемпионов. На 26-й минуте голкипер столкнулся с защитником Маркиньосом. После эпизода на поле вышли врачи команды. Сафонову оказали помощь, после чего он продолжил матч.

Ранее сообщалось, что футболисты французского клуба «Пари Сен-Жермен», включая Сафонова, получат по €1 млн (около 83,7 млн рублей). По информации источника, размер этого бонуса был утвержден руководством клуба еще в начале сезона. Переговоры с администрацией ПСЖ по данному вопросу вели капитаны команды Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Витинья. Отмечается, что точно такую же сумму футболисты парижского клуба получили за прошлогоднюю победу над итальянским «Интером» в финале Лиги чемпионов.

