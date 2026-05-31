«Биохимическая ловушка»: невролог о пагубном влиянии курения на мозг

Курильщики перестают радоваться простым вещам из-за пагубного воздействия никотина на нервную систему, заявила NEWS.ru кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, это вещество проникает через гематоэнцефалический барьер и запускает мощный, но противоестественный выброс дофамина, который формирует зависимость.

Когда говорят о вреде курения, многие сразу вспоминают про хронический бронхит и болезни легких. Это действительно самые распространенные негативные последствия, но далеко не единственные. Никотин — это вещество с нейротоксичными свойствами, которое притворяется стимулятором. Проникая через гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг, он занимает место ацетилхолина на рецепторах и запускает мощный, но противоестественный выброс дофамина — нейромедиатора, который дает чувство радости и удовольствия. Это можно сравнить с ощущениями, когда человек получает подарок. Именно эта биохимическая ловушка и формирует зависимость: мозг очень быстро перестает вырабатывать дофамин самостоятельно. Человек перестает получать радость от простых вещей, — пояснила Демьяновская.

Никотин и угарный газ из табачного дыма вызывают хронический спазм сосудов, в том числе мельчайших артерий и капилляров, которые кровоснабжают мозг. Их стенки повреждаются, становятся хрупкими и теряют эластичность. В результате мозг курильщика находится в состоянии постоянной гипоксии — кислородного голодания. Поначалу это проявляется неспецифическими жалобами, на которые редко обращают внимание: тяжелая голова с утра, снижение концентрации, раздражительность, ухудшение памяти. Пациенты часто списывают это на стресс или возраст, но на самом деле это симптомы развивающейся хронической ишемии мозга, — заключила Демьяновская.

