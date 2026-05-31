Флаг РФ, беспорядки, слезы Сафонова: как фанаты ПСЖ празднуют победу в ЛЧ

Тысячи болельщиков «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, вышли на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу парижского футбольного клуба в Лиге чемпионов. Что известно о беспорядках и стычках фанатов с полицией, кто и где вынес флаг РФ?

Как прошел финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом»

«Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу чемпионов, победив лондонский «Арсенал». Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. Однако в серии пенальти сильнее оказались французы.

«Арсенал» открыл счет уже на шестой минуте благодаря голу Кая Хаверца. На 65-й минуте Усман Дембеле сравнял счет, забив пенальти, который заработал Хвича Кварацхелия. В серии пенальти победу одержал ПСЖ — 4:3.

Российский вратарь Матвей Сафонов получил удар по голове. На 26-й минуте голкипер столкнулся с защитником Маркиньосом. После эпизода на поле вышли врачи команды. Сафонову оказали помощь, после чего он продолжил матч.

Как фанаты отмечают победу ПСЖ

Тысячи фанатов ПСЖ собрались на Елисейских полях, чтобы отметить победу парижского клуба в Лиге чемпионов.

Фанаты зажигают файеры и размахивают клубными флагами. Некоторые болельщики бросают в полицию бутылки и камни. В ответ правоохранители используют слезоточивый газ.

Как пишет RG.ru, над парижским стадионом «Парк де Пренс» взмыли сотни петард. На превращенной в фан-зону площадке собралось более 40 тысяч болельщиков. Трибуны озарились морем файеров. Восторженные зрители скандировали: «Да здравствует ПСЖ! Мы снова выиграли Лигу чемпионов!»

Напряженная обстановка вокруг стадиона обострилась еще до окончания матча: не все болельщики смогли попасть в фан-зону, и начались столкновения с полицией. Конфликт усилился, когда фанаты, покидая «Парк де Пренс», бросались бутылками, камнями и петардами в правоохранителей. В ответ полиция применила слезоточивый газ, пустила в ход дубинки.

По данным парижской префектуры полиции, к 22:30 (23:30 мск) на Елисейских полях собралось около 20 тысяч человек. Уже задержано 80 нарушителей. Вероятно, их число возрастет в ближайшие часы, как это было во время празднования первой победы Франции в Лиге чемпионов в прошлом году.

Победителей будут чествовать в воскресенье на Марсовом поле в тени Эйфелевой башни.

Кто и где вынес российский флаг

Финал Лиги чемпионов прошел в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Как сообщает РИА Новости, болельщики празднуют итоги соревнования в барах и на улицах без беспорядков.

Матвей Сафонов не смог сдержать слез после матча. Он отыграл весь матч, но в серии пенальти не смог отразить ни одного удара. Игроки «Арсенала» дважды промахнулись. После завершения игры россиянин сел на газон и заплакал, в то время как его партнеры радовались победе.

После завершения игры на стадионе в Будапеште появилась Марина, жена Сафонова. Она вышла на поле с флагом России. Девушка после объявления победителя накинула на себя триколор и с трибун спустилась к игрокам.

