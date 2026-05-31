ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 01:07

Флаг РФ, беспорядки, слезы Сафонова: как фанаты ПСЖ празднуют победу в ЛЧ

Фото: Kacper Staniec/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Тысячи болельщиков «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, вышли на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу парижского футбольного клуба в Лиге чемпионов. Что известно о беспорядках и стычках фанатов с полицией, кто и где вынес флаг РФ?

Как прошел финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом»

«Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу чемпионов, победив лондонский «Арсенал». Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. Однако в серии пенальти сильнее оказались французы.

«Арсенал» открыл счет уже на шестой минуте благодаря голу Кая Хаверца. На 65-й минуте Усман Дембеле сравнял счет, забив пенальти, который заработал Хвича Кварацхелия. В серии пенальти победу одержал ПСЖ — 4:3.

Российский вратарь Матвей Сафонов получил удар по голове. На 26-й минуте голкипер столкнулся с защитником Маркиньосом. После эпизода на поле вышли врачи команды. Сафонову оказали помощь, после чего он продолжил матч.

Как фанаты отмечают победу ПСЖ

Тысячи фанатов ПСЖ собрались на Елисейских полях, чтобы отметить победу парижского клуба в Лиге чемпионов.

Фанаты зажигают файеры и размахивают клубными флагами. Некоторые болельщики бросают в полицию бутылки и камни. В ответ правоохранители используют слезоточивый газ.

Как пишет RG.ru, над парижским стадионом «Парк де Пренс» взмыли сотни петард. На превращенной в фан-зону площадке собралось более 40 тысяч болельщиков. Трибуны озарились морем файеров. Восторженные зрители скандировали: «Да здравствует ПСЖ! Мы снова выиграли Лигу чемпионов!»

Напряженная обстановка вокруг стадиона обострилась еще до окончания матча: не все болельщики смогли попасть в фан-зону, и начались столкновения с полицией. Конфликт усилился, когда фанаты, покидая «Парк де Пренс», бросались бутылками, камнями и петардами в правоохранителей. В ответ полиция применила слезоточивый газ, пустила в ход дубинки.

По данным парижской префектуры полиции, к 22:30 (23:30 мск) на Елисейских полях собралось около 20 тысяч человек. Уже задержано 80 нарушителей. Вероятно, их число возрастет в ближайшие часы, как это было во время празднования первой победы Франции в Лиге чемпионов в прошлом году.

Победителей будут чествовать в воскресенье на Марсовом поле в тени Эйфелевой башни.

Кто и где вынес российский флаг

Финал Лиги чемпионов прошел в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Как сообщает РИА Новости, болельщики празднуют итоги соревнования в барах и на улицах без беспорядков.

Матвей Сафонов не смог сдержать слез после матча. Он отыграл весь матч, но в серии пенальти не смог отразить ни одного удара. Игроки «Арсенала» дважды промахнулись. После завершения игры россиянин сел на газон и заплакал, в то время как его партнеры радовались победе.

После завершения игры на стадионе в Будапеште появилась Марина, жена Сафонова. Она вышла на поле с флагом России. Девушка после объявления победителя накинула на себя триколор и с трибун спустилась к игрокам.

Читайте также:

Вторая победа в ЛЧ, рекорд, скандальный развод: как живет Матвей Сафонов

Сборная России проиграла в гостях Египту: счет, причины, мнения футболистов

Измены, тайный ребенок, суды из-за алиментов: как живет Андрей Аршавин

Спорт
Футбол
ПСЖ
Матвей Сафонов
Лига чемпионов
Арсенал
Франция
Париж
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.