Сафонову понадобилась помощь медиков в финале Лиги чемпионов

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов получил удар по голове в финале Лиги чемпионов против «Арсенала». Встреча проходит в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

На 26-й минуте голкипер столкнулся с защитником Маркиньосом. После эпизода на поле вышли врачи команды. Сафонову оказали помощь, после чего он продолжил матч. Во время паузы запасной вратарь парижан Люка Шевалье успел начать разминку.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале турнира 2025 года французы со счетом 5:0 разгромили итальянский «Интер». «Арсенал» ни разу не завоевывал титул.

Ранее сообщалось, что финальный матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ПСЖ начался с быстрого гола красно-белых. Уже на шестой минуте встречи немецкий нападающий лондонцев Кай Хаверц успешно прорвался сквозь оборону парижан.

До этого начались столкновения между болельщиками ФК «Пари Сен-Жермен» и полицией в Париже. Фанаты запускали в сторону силовиков фейерверки и бросали камни, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.