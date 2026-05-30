30 мая 2026 в 19:49

Хаверц вывел «Арсенал» вперед в финале Лиги чемпионов против ПСЖ

«Арсенал» забил быстрый гол в финальном матче Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен»

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Финальный матч Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и французским «Пари Сен-Жермен» начался с быстрого гола красно-белых. Уже на шестой минуте встречи немецкий нападающий лондонцев Кай Хаверц успешно прорвался сквозь оборону парижан.

Форвард нанес мощный и точный удар под перекладину ворот соперника, благодаря чему «Арсенал» повел в счете 1:0. Сейчас игра принимает все более напряженный оборот на поле стадиона «Пушкаш Арена» в Будапеште, где команды продолжают борьбу за главный европейский трофей.

Ранее сообщалось, что в Париже активно готовятся к беспорядкам на фоне матча между ПСЖ и «Арсеналом». Жители города устанавливают металлические сетки вокруг витрин бутиков и входов в торговые центры, заколачивают окна кафе и ресторанов, возводят баррикады. Меры осторожности вызваны тем, что болельщики ПСЖ регулярно устраивают беспорядки вне зависимости от результата матча.

Перед этим экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что ПСЖ является фаворитом финального матча Лиги чемпионов. По его мнению, английская команда даст бой и подопечным Луиса Энрике нужно будет приложить все усилия для победы.

