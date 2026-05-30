FPV-дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Рыльске

FPV-дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в городе Рыльске Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн на платформе МАКС. По его словам, повреждено остекление трех квартир, обошлось без пострадавших.

Варварские удары врага по нашей мирной территории не прекращаются. Сегодня в городе Рыльске FPV-дрон совершил атаку на многоквартирный дом. В результате удара повреждено остекление трех квартир. Признателен волонтерам «Курского рубежа» партии «Единая Россия», которые оперативно помогали закрывать тепловой контур, — сказал Хинштейн.

Ранее выяснилось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря. В Минобороны РФ указали, что все они были самолетного типа.

До этого в порту Таганрога в результате налета беспилотников произошло возгорание танкера, топливного резервуара и административного здания. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что пострадавших при пожаре нет, его быстро потушили, утечки нефтепродуктов удалось избежать.