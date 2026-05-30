Танкер и резервуар с топливом вспыхнули в Таганроге Слюсарь: в порту Таганрога при атаке ВСУ вспыхнули танкер и резервуар с топливом

В порту Таганрога в результате налета беспилотников произошло возгорание танкера, топливного резервуара и административного здания, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих социальных сетях. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет, его быстро потушили, утечки нефтепродуктов удалось избежать.

На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется, — указал Слюсарь.

Кроме того, один из дронов попал в частный дом: два человека получили ранения, им оказывают помощь. Ночью также отражали атаки БПЛА в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

В селе Греково-Тимофеевка из-за падения обломков загорелась газовая труба в доме, повреждены крыша и остекление. В селе Боцманово повреждено остекление в двух домах — там и в предыдущем случае обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили 24 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря. В Минобороны РФ указали, что все они были самолетного типа.