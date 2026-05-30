Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 30 мая?

В ночь на 30 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два человека пострадали от попадания БПЛА в частный дом в Таганроге, им оказывается медпомощь.

«Сегодня ночью в результате воздушной атаки по Таганрогу вновь пострадали мирные жители. По предварительной информации, от попадания БПЛА в частный дом пострадали два человека. Медики оказывают помощь, делают все необходимое», — написал он на платформе МАКС.

Губернатор добавил, что в ходе отражения воздушной атаки ночью на Ростовскую область уничтожены БПЛА в городе Таганрог, Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах.

Он также уточнил, что в селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание газовой трубы в доме, повреждена крыша и остекление. Отмечается, что жертв и пострадавших нет, люди эвакуированы, на месте работают экстренные службы.

«В Неклиновском районе в селе Боцманово повреждено остекление в двух домах. Пострадавших нет», — добавил Слюсарь.

Кроме того, Слюсарь заявил о возгорании танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта в Таганроге Ростовской области из-за атаки БПЛА.

«На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется», — отметил Слюсарь.

Кроме того, в ночь на субботу опасность атаки БПЛА объявляли в Чувашии, Тульской области и на Ставрополье.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В период с 20:00 28 мая до 07:00 29 мая, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областях, в Краснодарском крае, над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Над Брянской областью силы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника, сообщили в региональном правительстве. По оперативным данным, в результате налета никто из мирных жителей не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

В ночь на 29 мая силы ПВО нейтрализовали пять беспилотников над тремя районами Воронежской области, сообщил в соцсетях губернатор Александр Гусев.

По словам Гусева, из-за падения обломков в одном из районов были повреждены несколько единиц сельхозтехники.

В ночь на 29 мая средства ПВО уничтожили 80 БПЛА в Ростовской области, сообщил в соцсетях губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, атаке подверглись девять районов: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский и Шолоховский. Информация о пострадавших не поступала.

Три беспилотника ВСУ сбили над Черным морем в районе Северной стороны Севастополя, заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, гражданские объекты в результате налета не пострадали.

Противник атаковал отселенные районы Курской области около 122 раз за сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. ВСУ также применили 105 беспилотников различного типа, отметил он. В селе Рыльского района в результате удара ВСУ пострадал 56-летний мужчина, занимающийся механизацией. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ранение груди и живота. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.

«Всего в период с 09:00 28 мая до 09:00 29 мая сбито 105 вражеских беспилотников различного типа. 122 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — сказал губернатор.

