Россиянам рассказали, можно ли вернуть деньги при проигрыше в суде Депутат Камнев: договоры с юристами нужно оформлять на бумаге

Граждане могут вернуть часть средств, потраченных на юриста, даже при проигрыше в суде, если услуги оказаны некачественно, а договор на их выполнение был составлен на бумаге, а не в устной форме, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по контролю, член КПРФ Георгий Камнев. По его словам, также следует указать, что вознаграждение будет выплачено только в случае выполнения определенных юридически значимых действий или наступления конкретных событий.

Когда человек обращается к юристу за помощью и платит деньги, он рассчитывает на положительный для себя результат, хотя гарантировать это на 100% никто не может. Но людям важно знать, что юрист понимает ответственность, делает все возможное и не берется за заведомо проигрышное дело, имитируя бурную деятельность. Поэтому критически важно договариваться с ним не только на словах, а заключить договор оказания юридических услуг на возмездной основе. Там надо указать, что юрист получает вознаграждение только в случае выполнения определенных юридически значимых действий. Чтобы в дальнейшем при разногласиях, согласно судебной практике, заказчик услуг мог вернуть средства или их часть, — пояснил Камнев.

Он добавил, что споры с юристами не подпадают под действие законодательства о защите прав потребителей. Парламентарий отметил, что чаще всего суды встают на сторону юристов и адвокатов, отказывая истцам в требовании вернуть полную сумму гонорара. Но, по словам депутата, часть затраченных средств вернуть через судебное дело вполне реально.

Ранее юрист Юлия Бондаренко рассказала, что за неоказанные услуги можно потребовать возврата денежных средств и компенсации неустойки. По ее словам, для этого необходимо составить претензию, указав нарушенный срок и сумму предоплаты.