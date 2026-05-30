Раскрыта реакция Зеленского на предупреждение России об ударах Аналитик Мекурис: Зеленский сбежал из Киева после предупреждения РФ об ударах

Украинский президент Владимир Зеленский покинул Киев, заявил в эфире YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис. По данным эксперта, он всерьез воспринял предупреждения Министерства иностранных дел России о возможных ответных ударах по центрам принятия решений.

Меркурис посетовал, что подобное поведение стало для главы государства привычным. Он утверждает, что Зеленский ранее неоднократно уезжал из столицы при возникновении угрозы. Аналитик пожалел украинцев, которые в некоторых отношениях оказались в сложной ситуации.

Пока Зеленский остается у власти, они мало что могут изменить, — резюмировал эксперт.

Ранее экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон допустил, что попытка ЕС использовать в качестве провокации падение БПЛА в Румынии для оправдания эскалации конфликта с РФ обернется катастрофой. У Европы недостаточно военной мощи, а политики демонстрируют поведение, которое он расценил как стремление к самоуничтожению.

До этого представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заявления руководства ЕС по инциденту с дроном в Румынии можно назвать лишь «брюссельскими верещаниями». Упреки нужны для отвода глаз от преступлений украинского президента Владимира Зеленского.