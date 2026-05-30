Изнуряющая жара, утренний снег и грозы: какой будет погода в РФ 1–7 июня

Первая неделя июня 2026 года преподнесет жителям России настоящий сюрприз. Пока на юге Дальнего Востока столбики термометров будут показывать до +31 градуса, в Сибири выпадет мокрый снег, а юг европейской части накроют грозы с градом и порывистым ветром. О погоде в РФ на неделе с 1 по 7 июня NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какая погода 1–7 июня ожидается в Москве и соседних областях

В понедельник, 1 июня, температура в Москве будет ниже нормы на три градуса: днем всего +15–20, ночью — +4–9. Во вторник, 2 июня, потеплеет до +18–23 градусов днем и до +5–10 — в ночные часы. Местами в эти дни пройдет кратковременный дождь.

Со среды, 3 июня, в столичный регион наконец вернется лето: 3–4 июня сухо и тепло, +20–25 днем, а 5–7 июня местами пройдут дожди, но воздух прогреется до +22–27, что уже выше климатической нормы. В ночные часы с 3 по 7 июня ожидается от +10 до +15 градусов.

В Смоленской, Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях ожидаются кратковременные дожди. В понедельник и вторник, 1 и 2 июля, не выше +22 градусов, по ночам — от +4 до +10. Со среды потеплеет: ночью воздух прогреется до +6–11 градусов, днем — местами до +25.

А вот в Рязанской, Тульской, Калужской и соседних областях дожди будут идти каждый день, а дневная температура останется скромной: в понедельник, 1 июня, до +21 градуса днем и +3–8 ночью, начиная с 2 июня до выходных — до +24 днем и не ниже +5 по ночам.

В Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях также ожидаются кратковременные дожди, за исключением 4 июня, и будет холоднее нормы примерно на три градуса. В понедельник — до +20 градусов, во вторник — до +22, в среду до — +24, в четверг — до +26.

Как лето 2026 года начнется в Петербурге и на Северо-Западе РФ

В Петербурге и Ленинградской области существенных осадков не ожидается. В понедельник днем воздух прогреется до +16–18 градусов. Со вторника и до конца недели станет теплее: днем — до +22, а ночью температура будет колебаться от +9 до +13.

В Псковской и Новгородской областях тоже обойдется без дождей. В понедельник днем до +20, а в последующие дни — от +22 до +24. Ночи будут прохладными — от +8 до +11.

В Карелии и Мурманской области местами пройдут дожди. Ночью здесь от +4 до +11, днем — от +14 до +19.

В Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской и Вологодской областях в понедельник и вторник ожидаются дожди, местами сильные. Температура днем поднимется до +19. В среду станет чуть теплее — до +20, возможны кратковременные дожди. А в четверг воздух прогреется до +23, и осадки в основном прекратятся.

Какой будет первая неделя июня в Поволжье и на Кавказе

В Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях дожди будут идти всю неделю. Наиболее сильные осадки ожидаются 1 и 4 июня, в понедельник и четверг. Дневная температура составит от +15 до +22 градусов, ночью — от +6 до +11.

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, а также в Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях днем термометры покажут от +16 до +23 градусов, ночью — от +5 до +12. Умеренные дожди прогнозируются на протяжении всего периода.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях будет прохладно: температура окажется на четыре градуса ниже климатической нормы. В понедельник и вторник днем здесь +22–24 градуса, в среду и четверг — до +26. Ночью воздух будет остывать до +6–15, причем холоднее всего будет 1 июня. Осадки прогнозируются ежедневно. В первый день недели возможны сильные дожди с грозами, градом и порывами ветра до 25 м/с.

В Краснодарском крае и Адыгее в понедельник около +21 градуса и сильные дожди. В последующие дни осадки станут умеренными. Температура 2–3 июня поднимется до +24, а 4–5 июня — до +26.

В республиках Северного Кавказа и на Ставрополье также будет холоднее климатической нормы — на три-четыре градуса. В течение рабочей недели температура не превысит +25 градусов, ночью ожидается от +8 до +15. Дожди будут идти все дни, наиболее сильные — 1 и 3 июня.

Какая погода ожидается 1–7 июня в Сибири и на Урале

На Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе будет теплее климатической нормы на пять градусов. Днем воздух прогреется до 24–26 градусов, ночью ожидается от +5 до +12. Местами пройдут дожди, в том числе сильные.

В Свердловской и Тюменской областях максимальная дневная температура составит около +25 градусов, по ночам местами возможно похолодание до +7. Дожди будут идти всю неделю, наиболее интенсивные — в понедельник и четверг.

В Челябинской и Курганской областях днем ожидается +23–25 градусов, в среду воздух прогреется до +28, ночью столбики термометров опустятся до +8–13. Дожди прогнозируются во все рабочие дни, а в четверг они будут сильными.

В Алтайском крае, а также в Омской, Томской и Новосибирской областях неделя начнется с жары: в понедельник до +30. Затем станет немного прохладнее — к четвергу температура не превысит +27 градусов. В ночные часы ожидается от +6 до +11. Местами пройдут дожди.

В Хакасии, Туве, Республике Алтай, в центре и на юге Красноярского края, а также в Кемеровской и Иркутской областях в понедельник и четверг температура поднимется до +25, во вторник — до +27, в среду — до +23. Ночью будет от –1 до +6. Временами ожидаются небольшие и умеренные дожди.

На севере Красноярского края в понедельник днем до +19, а дальше с каждым днем будет теплеть. К четвергу максимальная температура достигнет +25 градусов. Ночью ожидается от +1 до +8, причем 1 июня в отдельных районах возможны заморозки до –2. Осадки прогнозируются в виде дождей, а в ночь на понедельник — со снегом.

Как себя проявит начало июня в самых удаленных регионах РФ

В Якутии в понедельник днем ожидается 10–15 градусов, на юге воздух прогреется до +18, а ночью температура опустится от нуля до −5. В последующие дни днем будет 13–18 градусов, по ночам — 1–7. В центральных улусах в отдельные дни возможно потепление до +23. Местами пройдут дожди, а в отдельных районах республики не исключен и мокрый снег.

В Магаданской области прогнозируются дожди разной интенсивности. В понедельник температура поднимется до +15, во вторник — до +19, а в среду и четверг — до +21. Ночью минимальные значения составят от нуля до +6.

На Чукотке осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от +2 до +8, днем будет от +13 до +19 градусов.

На Камчатке в начале недели днем около +20 градусов, а 3 июня воздух прогреется до +22. В первые дни недели местами возможны дожди, которые к четвергу прекратятся.

На Сахалине максимальная температура будет колебаться от +16 до +21 градуса. Осадки ожидаются умеренные, однако во вторник местами они могут быть сильными.

К какой погоде стоит готовиться 1–7 июня на юге Дальнего Востока

В Бурятии будет холоднее климатической нормы в среднем на четыре градуса. В понедельник днем ожидается до +19, во вторник — до +17, в среду — до +20, а в последующие дни — до +22. Дожди в республике прогнозируются всю неделю.

В Забайкалье тоже будет прохладнее, чем обычно в это время года. Днем максимальная температура составит от +19 до +21 градуса, а ночью местами столбики термометров могут опуститься до −2. Осадки ожидаются преимущественно в виде дождей, наиболее вероятны они 2 июня.

В Амурской области в понедельник максимальная температура достигнет +23 градусов, во вторник — до +21, в среду — до +19, в четверг — до +20. Сильные дожди прогнозируются 1 июня, а в последующие дни менее интенсивные осадки выпадут практически повсеместно.

На юге Хабаровского края ожидаются дожди, наиболее сильные — 1 и 2 июня. В понедельник воздух прогреется до +27 градусов, во вторник будет не выше +23, в среду — до +20. Ближе к выходным максимальная температура не превысит +16 градусов. Ночью на протяжении всей недели — от нуля до +8.

В Приморье неделя начнется с интенсивных дождей, которые стихнут к среде, но в четверг вновь усилятся. В понедельник здесь ожидается жара до +31 градуса, во вторник — до +29, в среду — до +27. Резкое похолодание до +20 прогнозируется 4 июня. Ночная температура в крае будет держаться в диапазоне от +6 до +12 градусов.

