Россиянам рассказали несколько хитрых уловок для экономии в отпуске

Размещение в арендованной квартире вместо проживания в отеле поможет снизить затраты на отпуск, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, для дополнительной экономии следует мониторить выгодные предложения от авиакомпаний.

Поездка в бархатный сезон осенью — часть года, когда спрос на путешествия проседает и цены туров снижаются. Например, с сентября до начала ноября можно прекрасно и выгодно отдохнуть в Турции, Египте, Китае и Вьетнаме. В этот период можно организовать отпуск в Крыму и Краснодарском крае, особенно в сентябре — море еще теплое. Для дополнительной экономии арендуйте квартиру вместо отелей — цены будут ниже на 30%. Особенно выгодно, если снимать жилье на семью или компанию больше двух-трех человек, — посоветовал Щербаченко.

Он подчеркнул, что заблаговременная покупка билетов может быть дешевле на 15–25%. Кроме того, доцент порекомендовал брать с собой только ручную кладь. По словам эксперта, иногда выгоднее приобрести что-то во время отпуска, чем оплачивать тариф с багажом.

Питание — одна из главных статей расходов в путешествии. Забронируйте жилье с кухней или оплатите отель с завтраком. Также используйте акции от авиакомпании или банка-партнера при покупке авиабилетов. Подпишитесь на рассылки агрегаторов, чтобы вовремя поймать выгодные предложения, — заключил Щербаченко.

Ранее турэксперт Наталья Ансталь посоветовала туристам, планирующим бюджетный отдых на море в начале лета, обратить внимание на Дагестан. По ее словам, авиабилет в одну сторону из центра России стоит всего 13–15 тыс. рублей на человека, а снять жилье можно за 3 тыс. рублей в сутки.