ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 07:15

Россиянам рассказали несколько хитрых уловок для экономии в отпуске

Доцент Щербаченко: аренда квартиры вместо отеля снизит траты на отпуск

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Размещение в арендованной квартире вместо проживания в отеле поможет снизить затраты на отпуск, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, для дополнительной экономии следует мониторить выгодные предложения от авиакомпаний.

Поездка в бархатный сезон осенью — часть года, когда спрос на путешествия проседает и цены туров снижаются. Например, с сентября до начала ноября можно прекрасно и выгодно отдохнуть в Турции, Египте, Китае и Вьетнаме. В этот период можно организовать отпуск в Крыму и Краснодарском крае, особенно в сентябре — море еще теплое. Для дополнительной экономии арендуйте квартиру вместо отелей — цены будут ниже на 30%. Особенно выгодно, если снимать жилье на семью или компанию больше двух-трех человек, — посоветовал Щербаченко.

Он подчеркнул, что заблаговременная покупка билетов может быть дешевле на 15–25%. Кроме того, доцент порекомендовал брать с собой только ручную кладь. По словам эксперта, иногда выгоднее приобрести что-то во время отпуска, чем оплачивать тариф с багажом.

Питание — одна из главных статей расходов в путешествии. Забронируйте жилье с кухней или оплатите отель с завтраком. Также используйте акции от авиакомпании или банка-партнера при покупке авиабилетов. Подпишитесь на рассылки агрегаторов, чтобы вовремя поймать выгодные предложения, — заключил Щербаченко.

Ранее турэксперт Наталья Ансталь посоветовала туристам, планирующим бюджетный отдых на море в начале лета, обратить внимание на Дагестан. По ее словам, авиабилет в одну сторону из центра России стоит всего 13–15 тыс. рублей на человека, а снять жилье можно за 3 тыс. рублей в сутки.

Общество
путешествия
туристы
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.